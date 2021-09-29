السيطرة على حريق 4 مطاعم بكورنيش الإسكندرية وجاري تبريد موقع الحادث- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، على حريق اندلع صباح اليوم الأربعاء، بـ 4 مطاعم بمجمع "ميراج" بمنطقة جليم على كورنيش الإسكندرية دون إصابات.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة؛ مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الرمل أول، بنشوب حريق بمجمع مطاعم بمنطقة كورنيش جليم.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والإطفاء إلى موقع البلاغ، وجرت السيطرة عليه ومنع انتقاله إلى باقي المطاعم المجاورة على كورنيش الإسكندرية.

ووفقًا لشهود عيان، امتدت النيران لمطاعم "لاتينو- ليبانيرو- ستار باي- سي چل" بمجمع ميراج المجاور لشاطئ جليم العام، وتسببت في خسائر كبيرة بها.