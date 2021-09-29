العراق يعتزم التوقيع على اتفاقيات مع 3 دول لاسترداد أمواله المنهوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ):

أفاد متحدث عراقي بأن بلاده تعتزم التوقيع على اتفاقيات مع ثلاث دول، وفق مبدأ التعامل بالمثل، في إطار مساعي العراق لاسترداد أمواله المنهوبة، التي تتراوح بين 180 إلى 350 مليار دولار.

وقال أحمد لعيبي، الناطق باسم وزارة العدل العراقية، في تصريح لصحيفة "الصباح" الحكومية نشرته اليوم الأربعاء، إن هناك توجها لدى الحكومة العراقية إلى عقد اتفاقيات مع ثلاث دول لاسترداد الأموال المنهوبة.

وأوضح أن العراق يعد صياغة لاتفاقات مع كل من الأردن ومصر وسويسرا تتضمن إعادة أموال وأراض استولى عليها النظام السابق في حقبة صدام حسين، مقابل استرداد أموال عراقية مجمدة باسم شخصيات مخابراتية في هذه البلدان.

وذكر لعيبي أن التحرك نحو استرداد تلك الأموال يأتي عبر مكاتب الدعاوى في وزارة العدل وصندوق استرداد الأموال في هيئة النزاهة العراقية، وسط رغبة من الأطراف الإقليمية والدولية بتفعيل هذه الاتفاقيات.

وأوضح :"لا توجد إحصائية دقيقة بحجم الأموال المنهوبة، ولكنها تترواح بين 180 إلى 350 مليار دولار".

وكان العراق قد عقد منتصف الشهر الحالي مؤتمرا بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وبحضور عدد من وزراء العدل العرب، لبحث موضوع استرداد الأموال المنهوبة وإمكانية عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول التي لها أموال داخل العراق مقابل أموال تطالب بها الحكومة العراقية.