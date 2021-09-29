أسعار الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، بينما استقر السعر في 10 بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 15.67 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الدولار ثابتا في بنكي الأهلي ومصر عند 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك الإسكندرية عند 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، وكريدي أجريكول، والبركة عند 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ثابتًا عند 15.68جنيه، و 15.76 جنيه للبيع.