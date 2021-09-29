السفير الأفغاني بإيطاليا يحذر من تزايد خطر الإرهاب في شمال إفريقيا بعد عودة طالبان إلى الحكم

اسماعيل عبد الحي - اعتبر سفير أفغانستان لدى إيطاليا، خالد أحمد زكريا في مقابلة مع وكالة نوفا الايطالية للأنباء أن التحدي الذي يواجهه الشعب الأفغاني والمجتمع الدولي بأسره في الوقت الحالي بعد استعادة طالبان الحكم، يتلخص في "معركة" من أجل الحفاظ على القيم الديمقراطية ضد "التكيف مع المنظمات الإرهابية".

وردا على سؤال حول مخاطر عودة الإرهاب لا في المنطقة فحسب، وإنما أيضًا في الغرب، أجاب الدبلوماسي الأفغاني بالقول إن "هذا الخطر أمر مؤكد خاصة عندما لا تحرك ساكنا وتسمح لمنظمة إرهابية وفروعها والدول التي ترعاها بأخذ السلطة بالقوة".

وأضاف " لديهم الآن أراضي وموارد لتهريب المخدرات وأسلحة بقيمة 89 مليار دولار والأهم من ذلك، لديهم مواطنين كرهائن يستخدمونهم في ألعابهم الخاصة".

وحذر من أن هذا الوضع سيؤدي "إلى الإرهاب الداخلي وسيحيي تطلعات الجماعات الإرهابية الأخرى خاصة في شمال إفريقيا التي قد تستلهم النموذج الأفغاني للإطاحة بالحكومات الشرعية والاستيلاء على السلطة ".

وبحسب الدبلوماسي الأفغاني، فإن هذا يخلق مخاطر كبيرة لإيطاليا، لأنها أول دولة تواجه تداعيات مثل هذا الوضع المحتمل بسبب قربها من شمال إفريقيا.