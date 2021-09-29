مقتل 24 شخصاً في أعمال شغب بسجن بالإكوادور

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت حكومة الإكوادور، الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 24 سجيناً لقوا حتفهم وأُصيب 48 آخرون في أعمال شغب بأحد السجون، في ثالث انتفاضة دامية في منظومة السجون في الدولة الواقعة بمنطقة الإنديز.

حدثت الواقعة في سجن بينيتيسياريا ديل ليتورال بمقاطعة جواياس الذي شهد في الشهور القليلة الماضية معارك دامية بين عصابات من أجل السيطرة عليه.

وقالت مصلحة السجون الحكومية في بيان "تم تفعيل نظام الإنذار في مركز الحرمان من الحرية في جواياس بسبب إطلاق نار وانفجارات في عدة مناطق.. ونتيجة المواجهة قتل 24 نزيلاً وأصيب 48 بجروح".

وأضافت أن السلطات تمكنت من استعادة السيطرة على المنشأة بعد الظهر، عقب إخلائها في وقت سابق ونشر ضباط شرطة داخل السجن وضباط عسكريين لحراسة المبنى من الخارج.

وسبق أن اندلعت أعمال الشغب في فبراير ويوليو في منظومة السجون في الإكوادور، والتي تضم نحو 39 ألف نزيل.

ولقي 79 شخصاً على الأقل حتفهم في أعمال العنف في فبراير وما لا يقل عن 22 في يوليو.