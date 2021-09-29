الارشيف / اخبار العالم

مقتل 24 شخصاً في أعمال شغب بسجن بالإكوادور

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد -  قالت حكومة الإكوادور، الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 24 سجيناً لقوا حتفهم وأُصيب 48 آخرون في أعمال شغب بأحد السجون، في ثالث انتفاضة دامية في منظومة السجون في الدولة الواقعة بمنطقة الإنديز.
حدثت الواقعة في سجن بينيتيسياريا ديل ليتورال بمقاطعة جواياس الذي شهد في الشهور القليلة الماضية معارك دامية بين عصابات من أجل السيطرة عليه.
وقالت مصلحة السجون الحكومية في بيان "تم تفعيل نظام الإنذار في مركز الحرمان من الحرية في جواياس بسبب إطلاق نار وانفجارات في عدة مناطق.. ونتيجة المواجهة قتل 24 نزيلاً وأصيب 48 بجروح".
وأضافت أن السلطات تمكنت من استعادة السيطرة على المنشأة بعد الظهر، عقب إخلائها في وقت سابق ونشر ضباط شرطة داخل السجن وضباط عسكريين لحراسة المبنى من الخارج.
وسبق أن اندلعت أعمال الشغب في فبراير ويوليو في منظومة السجون في الإكوادور، والتي تضم نحو 39 ألف نزيل.

ولقي 79 شخصاً على الأقل حتفهم في أعمال العنف في فبراير وما لا يقل عن 22 في يوليو.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا