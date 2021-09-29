واشنطن تنتقد “عرقلة” روسيا عقد أكبر مؤتمر حقوقي في أوروبا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

انتقد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلنيكن، روسيا بسبب عرقلت عقد اجتماع على مستوى منظمة الأمن والتعاون الأوروبي مخصص لمناقشة قضايا حقوق الإنسان، يوم الإثنين، في وارسو.

وأوضح الوزير الأميركي في بيان نشرته الوزارة، الثلاثاء، إن “اجتماع تنفيذ البعد الإنساني” (HDIM) لم يعقد بسبب “قرار الحكومة الروسية منعه”، وقال: “نأسف بشدة لمحاولة الحكومة الروسية منع التدقيق في سجلها الحقوقي المتدهور”.

وقال بلينكن إن المراجعات السنوية التي يقوم بها المؤتمر لسجلات جميع الدول المشاركة، بما في ذلك الولايات المتحدة، كانت سمة مميزة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي جلبت إلى طاولة المفاوضات ممثلي الحكومات ومنظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء المنطقة.

وأضاف: “سنواصل حث روسيا على الوفاء بالتزاماتها، والتي تشمل ضمان حماية الحريات الأساسية والسماح للمواطنين بمساءلة حكوماتهم، بما في ذلك من خلال انتخابات حرة ونزيهة”.

وتقول منظمة الأمن والتعاون الأوروبي إن هذا الاجتماع “يمثل أكبر مؤتمرات حقوق الإنسان السنوية في أوروبا”، حيث يجتمع المئات من المسؤولين الحكوميين والخبراء الدوليين وممثلي المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان لتقييم كيفية تنفيذ الدول لالتزاماتها في البعد الإنساني.

واتهمت الولايات المتحدة في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان، الصادر في مارس الماضي، الحكومة الروسية بتضييق الخناق على المعارضين السياسيين والمتظاهرين السلميين.

وفرضت واشنطن عقوبات على أربعة مسؤولين روس رفيعي المستوى، على صلة بطريقة تعامل موسكو مع المعارض الروسي، أليكسي نافالني.