أزمة الكهرباء تهدد القطاع الصناعي في الصين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

شهدت 3 مقاطعات شمال شرق الصين، انقطاعا مفاجئا للتيار الكهربائي، وسط تقارير عن نقص في مخزونات حوامل الطاقة وفي مقدمتها الفحم لتشغيل محطات التوليد، وفق ما أفاد موقع China Macro Economy.

وأشار الموقع إلى أن “الفحم الحراري نادر جدا لدرجة أن (الناس) يكافحون لمجرد إبقاء الأضواء منارة، والبعض يفشل حتى في ذلك”.

ونقل عن لشركة “سينلينك” للأوراق المالية قولها إن “إجمالي مخزون الفحم المستخدم لتوليد الكهرباء والذي تحتفظ به المجموعات الست الكبرى لتوليد الطاقة في البلاد 11.31 مليون طن فقط وهو ما يعد قادرا على تلبية الطلب لفترة لا تتجاوز 15 يوما”.

ونقل الموقع عن وسائل إعلام محلية صينية قولها إن “أكثر من 20 من أصل 31 ولاية في المقاطعات الصناعية قد نفذت تدابير تقنين الكهرباء في الأسابيع الأخيرة، مما أثار انزعاجا واسع النطاق بين السكان”.

وأشار إلى أن “بعض إشارات المرور في شنيانغ، عاصمة مقاطعة لياونينغ، توقفت فجأة عن العمل يوم الخميس الماضي، ما أدى إلى ازدحامات سير شديدة”.

وأضاف أن “نقص الطاقة أثر على المصانع والمصنعين في جميع أنحاء البلاد، الذين اضطر العديد منهم إلى الحد من الإنتاج أو وقفه في الأسابيع الأخيرة”.

ولفت إلى أن “أزمة إمدادات الطاقة التي أصبحت حرجة في الأيام الأخيرة، تهدد شبكات الكهرباء بأكملها، ودفعت المحللين إلى خفض توقعات النمو الاقتصادي في الصين لهذا العام”.