شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل قطار «باريس-ميونخ-فيينا» ديسمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المقرر استئناف تشغيل قطار ليلي يربط باريس وميونخ وفيينا اعتبارا من 1‪3ديسمبر بعد سنوات من التوقف.

وعرضت السكك الحديدية المعنية الجدول الزمني وتكوين القطار يوم الثلاثاء، والذي سيستغرق حوالى 14 ساعة لإكمال طريقه.

وسيقوم القطار بثلاث رحلات في الأسبوع ويتوقف على طول الطريق في ستراسبورج وكارلسروه وميونخ إيست وروزنهايم من بين أماكن أخرى.

ويتكون القطار من سبع عربات بـ 360 مقعدا. وهناك عربات جلوس وأخرى للنوم.

ويتم تشغيل القطار بشكل مشترك من قبل السكك الحديدية الفرنسية والنمساوية والألمانية.

وتوقفت الرحلات الليلية بين باريس وفيينا في عام 2007.