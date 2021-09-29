شكرا لقرائتكم خبر عن 11780إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 11780 حالة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وعلى سبيل المقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الأربعاء الماضي 10454 إصابة.

وسجل المعهد 67 حالة وفاة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 71 وفاة يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 كانون أول/ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، من بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14كانون ثان/يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم الأربعاء، 61 إصابة، مقابل 3ر60 إصابة أمس الثلاثاء. وتم تسجيل أدنى معدل في 6 تموز/يوليو الماضي عند 9ر4 إصابة، بينما تم تسجيل أعلى معدل في 22 كانون أول/ديسمبر الماضي بواقع 6ر197 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 4 ملايين و215 ألفا و351 حالة.

يُذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا في 27 كانون ثان/يناير عام .2020

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 93 ألفا و571 حالة. وبلغ عدد المتعافين 3 ملايين و989 ألفا و700 شخص.