العائلة المالكة البريطانية تشاهد العرض الأول لآخر أفلام "جيمس بوند"

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - أ ش أ:

شهد ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وزوجته كاميلا ودوق ودوقة كامبريدج الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون العرض الأول لفيلم "لا وقت للموت" الذي يعد أخر سلسة أفلام "جيمس بوند" الذي استضافته قاعة "البرت" الملكية بلندن.

يشار إلى أن تشارلز هو راعي معهد الفيلم البريطاني، بينما يتولى ابنه وليام رئاسة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا).

وكان فيلم "لا وقت للموت" قد تأجل عرضه ثلاث مرات منذ عرضه الأصلي في أبريل 2020، حيث اضطرت دور السينما في جميع أنحاء العالم إلى إغلاق أبوابها وكذلك فرض قيود على عدد الجمهور بسبب جائحة "كورونا".

والفيلم بطولة دانيال كريج، ورامي مالك وليا سيدو وناعومي هاريس ومن إخراج كاري فوكوناجا.​