كوريا الشمالية تعلن نجاح اختبار صاروخ يتجاوز سرعة الصوت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية، الثلاثاء، طراز جديد أسرع من الصوت.



وكان الجيش الكوري الجنوبي، أعلن أن الجارة الشمالية أطلقت صاروخا صوب البحر قبالة ساحلها الشرقي، في الوقت الذي طالبت فيه بيونج يانج الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالتخلي عن "معاييرهما المزدوجة" بشأن برامج الأسلحة من أجل استئناف المحادثات.

وقالت الوكالة، إن تطوير منظومة الأسلحة الجديدة يعزز من قدرات كوريا الشمالية الدفاعية.

ولم يشهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، إطلاق الصاروخ (هواسونج-8) وفق تقرير الوكالة.

وكانت الكوريتان أطلقتا صواريخ باليستية يوم 15 سبتمبر/ أيلول، في أحدث واقعة في السباق بين الدولتين المتنافستين على تطوير أسلحة متقدمة.

ونددت واشنطن في ذلك الوقت باختبار كوريا الشمالية، وبآخر منفصل أجرته قبلها بأيام قال خبراء إنه قد يكون أول صواريخها الكروز القادرة على حمل رأس نووي، باعتبار ذلك تهديدا لجيرانها.

لكنها لم تتطرق لاختبار سيؤول لصاروخ باليستي يُطلق من غواصة، وأصدرت كوريا الشمالية منذ ذلك الحين سلسلة بيانات عبرت فيها عن استعدادها لاستئناف المحادثات المتوقفة بين الكوريتين، ولبحث عقد قمة أخرى إذا ألغت سيؤول معاييرها المزدوجة وسياستها العدائية تجاه بيونج يانج.