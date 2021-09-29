24 قتيلا جراء معركة بالأسلحة النارية داخل سجن بالإكوادور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قتل 24 سجيناً على الأقلّ وأصيب أكثر من 40 آخرين بجروح في مواجهات بالأسلحة النارية دارت بين سجناء داخل سجن في جنوب غرب الإكوادور.



وقال المسؤول في الشرطة المحليّة الجنرال فاوستو بوينانو في تغريدة نشرتها حكومة الولاية الساحلية على حسابها الرسمي في موقع "تويتر": إنّ المواجهات بين السجناء أوقعت "24 قتيلاً و42 جريحاً".

ومنذ أشهر تشهد السجون الإكوادورية أعمال عنف متكرّرة بين عصابات متناحرة تتنازع للسيطرة على تهريب المخدرات، بحسب السلطات.

وفي فبراير/شباط، أدّت أعمال شغب متزامنة في أربعة سجون رئيسية في البلاد إلى مقتل 79 شخصاً، بعضهم قُتل بقطع الرأس.

ووفقاً لديوان المظالم الإكوادوري، ارتكبت 103 جرائم قتل في سجون البلاد في 2020.

وبين يناير/ كانون الثاني، وأغسطس/ آب 2021، أدّت أعمال العنف في سجون البلاد إلى مقتل 121 شخصاً.

وتعاني سجون الإكوادور من الاكتظاظ إذ يبلغ إجمالي عدد السجناء في البلاد حالياً 39 ألف سجين في حين أنّ طاقتها الاستيعابية القصوى هي 30 ألفاً، ويتولّى 1500 حارس مراقبة هذه السجون في حين تتطلّب السيطرة الفعّالة عليها وجود أربعة آلاف عنصر.