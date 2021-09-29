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محمد بن زايد يبحث العلاقات الاستراتيجية مع مستشار الأمن القومي الأمريكي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي،خلال استقباله له أمس العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها، إضافة إلى تطورات المنطقة ودعم الاستقرار فيها.

كما استقبل الفريق أول بلخير الفاروق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية في المملكة المغربية. وبحث الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين، وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات والشؤون العسكرية والدفاعية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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