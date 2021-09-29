شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 25 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن البر الرئيسي سجل 25 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء انخفاضا من 31 إصابة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في نشرتها اليومية إن 11 حالة من الإصابات الجديدة انتقلت محليا نزولا من 13 في اليوم السابق.

وأضافت أنها سجلت 19 إصابة جديدة خالية من الأعراض ارتفاعا من سبع قبلها بيوم. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ولم تسجل الصين وفيات جديدة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 96106 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.