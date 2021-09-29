شكرا لقرائتكم خبر عن احتراق 600 مبنى.. الحمم البركانية في "لا بالما" تصل إلى البحر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت الحمم المتدفقة من بركان في جزيرة لا بالما، إحدى جزر الكناري، إلى البحر ليل الثلاثاء/الأربعاء.

وذكر المعهد الإسبانى لعلوم المحيطات أن الحمم التي تبلغ درجة حرارتها حوالي ألف درجة مئوية وصلت إلى البحر على الساحل الغربى للجزيرة الإسبانية في حوالى الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت جرينتش) بعد 10 أيام من الثوران.

وعند الوصول إلى المياه، شكلت الحمم البركانية رواسب بارتفاع 50 مترا في أقل من 45 دقيقة، حسبما ذكر فريق من معهد علوم المحيطات.

وسبق أن أعلنت السلطات الإسبانية الثلاثاء جزيرة لا بالما البركانية التي تقع في المحيط الأطلسي التابعة لها منطقة منكوبة بسبب الحمم البركانية.

وذكرت محطة "أر تي في إي" الحكومية أن الحكومة في مدريد قدمت في الوقت ذاته 5ر10 مليون يورو (3ر12 مليون دولار) كمساعدات طارئة للمتضررين.

وتعرض 600 مبنى للاحتراق وسوي بالأرض حتى الآن بسبب تدفق الحمم الحارقة.

وانخفض عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بشكل طفيف ليصل إلى 5600 شخص بعد السماح لبعض السكان بالعودة إلى منازلهم.

وبحسب تقديرات الحكومة الإقليمية، فإن الأضرار تصل إلى عدة مئات الملايين من اليورو.

وكان البركان الواقع في جنوب جزيرة لا بالما قبالة الساحل الغربي لأفريقيا قد ثار في 19 سبتمبر للمرة الأولى منذ 50 عاما. وحتى علماء البراكين لم يتمكنوا من تحديد المدة التي سيظل فيها البركان نشطا، وقد يستغرق الأمر أسابيع أو حتى أشهر.