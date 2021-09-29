شكرا لقرائتكم خبر عن مستهدفات البرنامج الحكومي للرعاية الاجتماعية لفاقديها 21/22 × 7 أرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف البرنامج الحكومي للرعاية الاجتماعية لفاقدي الرعاية، توفير خدمات رعاية جيدة، وملائمة للفئات فاقدة الرعاية، بهدف تأهيلهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع وسوق العمل ، إعمالا بمبادئ حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.

ويضم برنامج الرعاية الاجتماعية البرامج الفرعية التالية، برنامج جودة الخدمات المتكاملة للأسرة والطفولة، البرنامج القومي للطفولة المبكرة لإتاحة خدمات تعليمية وتربوية وذات جودة عالية للأطفال في المرحلة العمرية حتى أربع سنوات برنامج رعاية وتأهيل الأطفال بلا مأوى فى بيئة أسرية داعمة، برنامج رعاية وتطوير الأطفال والنشء فاقدي الرعاية وكفالة سلامتهم وتنميتهم نحو مستقبل منتج وكريم برنامج حماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم للاستقلالية والدمج في المجتمع .

ونوضح في هذا الصدد مستهدفات برنامج الرعاية الاجتماعية لفاقدى الرعاية خلال العام المالي الجاري وفقا لما ورد بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية علي النحو الأتي :

1- نسبة الأطفال الملحقين بأسر بديلة من إجمالي أطفال المؤسسات 35%.

2- عدد الحضانات التي يتم تأسيسها وتطويرها 1500

3- عدد مؤسسات رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة التي يتم تطويرها ( تراكمي ) 250

4- مراكز استضافة وتوجيه المرأة التي يتم تطويرها 8

5- عدد المسنين الحاصلين على خدمات الرعاية الاجتماعية من خلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية 50 ألف

6- عدد السيارات والقوافل التي تجوب الشوارع لاستقبال ورعاية الأطفال بلا مأوي وجذبهم إلى المؤسسة الأسرة 17

7- مؤسسات الرعاية التي يتم تطوير بنيتها التحتية ( تراكمي) 90