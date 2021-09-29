بروتوكول تعاون بين جامعة السادات والمنطقة التكنولوجية لتدريب الخريجين

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

وقع الأستاذ الدكتور أحمد محمد بيومي رئيس جامعة مدينة السادات، الثلاثاء، برتوكول تعاون مشترك بين الجامعة والمنطقة التكنولوجية بمدينة السادات، للتعاون في مجالات التدريب والاستشارات الفنية وتنمية القدرات لخريجي جامعة مدينة السادات؛ بغرض توفير فرص عمل لهم بالمنطقة التكنولوجية.

جدير بالذكر أن المنطقة التكنولوجية بالسادات تأتي ضمن عدد من المناطق الموجودة في أنحاء مختلفة من البلاد مثل برج العرب وأسيوط وبني سويف، لتقديم الخدمات التكنولوجية للمستثمرين والمواطنين وخدمات التعهيد.

وقد حضر التوقيع نواب رئيس الجامعة والعمداء والدكتور امين عام الجامعة، والعميد مهندس شريف عبد الله مدير المنطقة التكنولوجية ببرج العرب، والعميد مهندس أحمد سالم مدير المنطقة التكنولوجية بالسادات.