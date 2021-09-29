شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 24 شخصا وإصابة 42 خلال تمرد في سجن بالإكوادور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات الإكوادورية الثلاثاء إن ما لا يقل عن 24 شخصا قتلوا وأصيب 42 آخرون في اشتباكات بين الشرطة ونزلاء سجن في الإكوادور استمرت أكثر من ست ساعات.

وذكرت هيئة السجون الإكوادورية أنه تم تسجيل "حوادث تفجير أسلحة نارية وانفجارات" في سجن بمدينة جواياكيل الساحلية حوالي الساعة 0915 صباحا بالتوقيت المحلي (1415 بتوقيت جرينتش).

وأضافت الهيئة أن الحادث بدأ عندما اندلعت مشاجرات بين عصابات إجرامية في السجن. وتم نشر فرق من الشرطة لاستعادة السيطرة على السجن.

وقالت الشرطة إن ما لا يقل عن 24 شخصا قتلوا في الاشتباكات، بينهم خمسة أشخاص قطعت رؤوسهم.