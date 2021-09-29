شكرا لقرائتكم خبر عن المخابرات السودانية تعتقل 11 إرهابيا في الخرطوم وتفقد 5 ضباط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت المخابرات العامة السودانية، أمس الثلاثاء، 11 إرهابيا من جنسيات مختلفة، لافتة في بيان أنها فقدت 5 ضباط في مداهمة خلية تتبع لتنظيم «داعش» في منطقتي «جبره والأزهري» بالعاصمة الخرطوم.

وفي بيان تحصلت عليه ”الخليج 365”، قالت المخابرات السودانية: في إطار الجهود المبذولة من قبل جهاز المخابرات العامة نحو تأمين واستقرار البلاد وبتنسيق تام مع الأجهزة الأمنية لمحاربة ومكافحة الأنشطة الإرهابية المتطرفة، وبناء على توفر معلومات عن خلية تتبع لـ«داعش» الإرهابية، تم صباح اليوم (أمس الثلاثاء) تنفيذ عملية أمنية للقبض على هذه المجموعة بأحياء جبره مربعي 14 و18والأزهري مربع 14.

وأضاف البيان «إن قوات الأمن تمكنت من القبض على عدد 11 إرهابيا أجنبيا من جنسيات مختلفة في المداهمة».

ولفتت المخابرات السودانية إلى «أن المجموعة الإرهابية بحي جبره مربع 14 أطلقت الرصاص على القوة المنفذة، ما أدى إلى مقتل خمسة ضباط وضباط صف من المخابرات، وإصابة سادس بجروح.

وأوضح البيان فرار أربعة إرهابيين أجانب، مؤكدا مطاردتهم للقبض عليهم، في المقابل، احتسب رئيس «السيادي الانتقالي» ونائبه وأعضاء المجلس ورئيس الوزراء، شهداء الوطن من جهاز المخابرات العامة الذين ضحوا بأرواحهم الغالية في سبيل أمن وسلامة السودان، وشددوا على التزام الدولة بالمضي قدماََ في التصدي لأي أنشطة تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد.