شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية: عازمون على إسقاط الانقلاب الإرهابي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، أنه لا مجال أمام اليمنيين إلا الانتصار في المعركة المصيرية بينهم وبين ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مضيفا إنه لا مكان للانكسار والتراجع مهما كانت التضحيات، ومؤكدا على أن المسؤولية كبيرة تجاه الوطن والأجيال القادمة.

جاء ذلك، خلال ترؤسه في مدينة عتق، اجتماعا للسلطة المحلية والتنفيذية والقيادات العسكرية والأمنية في محافظة شبوة، شرق اليمن، لمناقشة احتياجات الانتصار في المعركة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

واستعرض الاجتماع، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الثلاثاء، أولويات الدعم والإسناد الحكومي للمعركة في أطراف شبوة، ضمن الأولويات القصوى لدعم مختلف الجبهات وبالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة، حتى تحقيق الانتصار في هذه المعركة المصيرية والوجودية لليمن والمنطقة العربية.

وشدد عبدالملك، على أهمية توحيد الصفوف في المعركة ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية، مشددا على أن شبوة ومأرب اليوم تمثلان روح اليمن التي لا تستكين وقلب المقاومة والأمل، ولفت إلى أن الغاية هي استعادة صنعاء وكل شبر في أرض الوطن لا يزال تحت سيطرة ميليشيا الحوثي.

وقال عبدالملك في كلمته: «يتمدد الحوثي في مساحة الشقاق داخل القوى المقاومة لهم، قوى الشرعية، وينتشر داخل مساحات الأوهام التي تغري البعض بخوض معارك صغيرة وجانبية»، مضيفا إن اتفاق الرياض هو خارطة لاستكمال التوافقات والمساهمة في تحسين الأوضاع.

وأضاف رئيس الوزراء اليمني في إشارة منه إلى أهمية دور المملكة والتحالف في دعم الحكومة اليمنية والشعب اليمني في حربهم ضد الميليشيا التي أحالت نهار بلادهم إلى ظلام «أقول لإخوتنا في قيادة تحالف دعم الشرعية نعرف عظمة التضحيات التي قدمتموها ونقدر وفاءكم وصبركم وكرمكم، ونقول لكم نحن إخوتكم اليمنيون بأمس الحاجة للمزيد من دعمكم وإسنادكم في الجانب العسكري والاقتصادي، فأنتم كنتم وستظلون السند الأصيل للشعب اليمني وتعيدون للناس الأمل كما حدث عقب انطلاق عاصفة الحزم في مارس 2015».

وأكد أن الميليشيا العنصرية والمشروع الإيراني هي العدو ولا خيار أمامنا إلا النصر، وقال إن «أي امتداد لهذا المشروع سيكون كارثة للأجيال القادمة، وسنقاتل للحفاظ على هوية وعروبة بلادنا ولن نستسلم مهما كانت التضحيات».