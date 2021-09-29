شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فرقاطات فرنسية لليونان في إطار تحالف دفاعي جديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، أن اليونان ستشتري ثلاث فرقاطات من فرنسا، في إطار «شراكة إستراتيجية» أكثر عمقا بين البلدين للدفاع عن مصالحهما المشتركة في البحر المتوسط. بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

ويمثّل هذا الاتفاق «خطوة أولى جريئة نحو استقلالية إستراتيجية أوروبية» حسبما أكد ماكرون خلال مراسم التوقيع مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في قصر الإليزيه.

واعتبر ماكرون قرار أثينا شراء السفن وهي من طراز بيلارا «مؤشر ثقة» في صناعة الدفاع الفرنسية في وجه منافسة.

ويوجه الاتفاق رسالة من باريس بعد خسارتها عقدًا بمليارات اليورو مع أستراليا لتزويدها بغواصات، بعد أن أعلنت كانبيرا أنها ستوقع عقدا مع الولايات المتحدة لشراء غواصات تعمل بالدفع النووي.

من جهته قال ميتسوتاكيس «إنه يوم تاريخي لليونان وفرنسا. قررنا تحديث تعاوننا الدفاعي الثنائي».

وأضاف إن الاتفاق يتضمن «دعما مشتركا» و«تحركا مشتركا على كل المستويات»، دون الكشف عن أي تفاصيل مالية متعلقة بالعقد.

وأكد ميتسوتاكيس أن الاتفاق الفرنسي لن يؤثر على اتفاقية للتعاون الدفاعي تُناقش بين اليونان والولايات المتحدة، رغم التوترات بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن والناجمة عن أزمة الغواصات الأسترالية.

وقال إن الاتفاقية «غير عدائية» للعلاقات اليونانية الأمريكية، لافتا إلى «وقوف فرنسا إلى جانبنا خلال فترات صعبة في صيف 2020»، في إشارة إلى تحدي تركيا للحقوق اليونانية السيادية في بحر إيجه.