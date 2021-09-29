بعد واقعة "الموتوسيكل".. صحة السويس: عقوبات بحق مسؤولي أمن المستشفى العام

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

أعلن الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة في السويس، أن رجال الشرطة ألقوا القبض على شابين دخلا قسم الاستقبال بالمستشفى العام مستقلين دراجة نارية، ما عرض حياة العاملين والمرضى للخطر.

أضاف وكيل الصحة أنه تقرر فتح تحقيق عاجل في الواقعة، ما أسفر عن استبعاد 5 أفراد أمن كانوا متواجدين في النوبتجية التي شهدت الواقعة، مع تطبيق عقوبة مغلظة على شركة الأمن، وتغريمها مبلغ مالي كبير، وفقًا للعقد المبرم مع مديرية الصحة.

وأوضح أن الشؤون القانونية بالمديرية أحالت المدير الإداري والمدير المناوب للتحقيق في الواقعة.

وكان نشطاء في السويس تداولوا صورًا لدراجة نارية داخل قسم الاستقبال بالمستشفى العام على صفحات السويس بموقع "فيسبوك"، ما أثار غضب المواطنين إزاء ما شهده قسم الاستقبال والطوارئ الذي أجريت به مؤخرًا أعمال صيانة وتطوير واسعة انتهت قبل 10 أيام، وشملت تغيير شامل في القسم لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى والمصابين.

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