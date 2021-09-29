وزير الداخلية الليبي: نسعى لإنجاح الانتخابات باعتبارها الحل الحقيقي لليبيين

محمد اسماعيل - القاهرة - مصر - (أ ش أ)

أكد وزير الداخلية الليبي خالد مازن أنه رغم التحديات الأمنية فان الوزارة تسعى لإنجاح الانتخابات باعتبارها الحل الحقيقي لليبيين في الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي .

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الداخلية الليبى اليوم الثلاثاء بديوان الوزارة بطرابلس مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هيرن ومستشار الدفاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الفريق طيار سامي سامسون والملحق العسكري بسفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا عقيد مارك بافن.

وأوضح مازن أن وزارة الداخلية الليبية وضعت خطة أمنية لتأمين الانتخابات القادمة، وعرضها على رئاسة الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدى ليبيا .. مشيدا بالجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 في تأمين الطريق الساحلي من أبو قرين إلى بن جواد، ومتابعتهم لعديد من المواضيع التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وأكد وزير الداخلية الليبى على عمق العلاقات بين ليبيا والمملكة المتحدة وذلك من خلال الاتفاقيات في عدة مجالات أمنية وبالأخص التعاون بين جهاز المباحث الجنائية ووكالة مكافحة الجريمة في بريطانيا. وتناول اللقاء مناقشة عدد من المواضيع والقضايا الأمنية المتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والمخدرات وتهريب الأسلحة والجريمة المنظمة بالإضافة إلى مناقشة موضوع التدريب وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين.