الارشيف / اخبار العالم

السعودية تؤكد حقها بالدفاع عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - الرياض (وكالات)

شددت المملكة العربية على احتفاظها بحقها الشرعي في الدفاع عن نفسها في مواجهة ما تتعرض له من الهجمات التي تطلقها ميليشيات الحوثي الإرهابية يومياً على المدنيين.
وقال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية «واس»، عقب الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز إن: مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها على مختلف الساحات، مشدداً على احتفاظ المملكة بحقها الشرعي في الدفاع عن نفسها في مواجهة ما تتعرض له من هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والقوارب المفخخة التي تطلقها الميليشيات الحوثية الإرهابية بشكل يومي على الأعيان المدنية، وتهديدها للملاحة الدولية، وإمدادات الطاقة العالمية.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا