مئات المهاجرين يصلون إلى إيطاليا

ابوظبي - سيف اليزيد - روما (رويترز)

أفادت وزارة الداخلية الإيطالية، أمس، بأن مئات المهاجرين وصلوا على متن قوارب إلى جزيرة لامبيدوزا بجنوب إيطاليا. وقالت السلطات المحلية: إن قارباً كبيراً نقل 686 شخصاً إلى الجزيرة الليلة الماضية، بينما وصل 67 آخرون إلى الميناء على متن سفن أصغر، بعد أن أنقذتهم الشرطة.

وقالت الوزارة: إن المهاجرين سيتم نقلهم الآن إلى سفينة أخرى ضمن إجراءات حجر صحي في مواجهة «كوفيد- 19».

ولامبيدوزا هي إحدى المحطات الرئيسة لمن يحاولون الوصول إلى أوروبا، وحثت إيطاليا الدول الأخرى مراراً على التعاون من أجل التعامل مع هذه القضية بشكل أفضل. وقال لويجي باتروناجيو المدعي العام في مدينة أجريجنتو بجنوب صقلية لوسائل إعلام محلية: «التعاون القضائي الدولي أساسي لاحتواء الهجرة غير النظامية، ووقف العنف غير المسبوق والانتهاكات المأساوية لأبسط حقوق المهاجرين».