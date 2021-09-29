شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول فرنسي: لم نحدد موعد عودة سفيرنا إلى أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح مسؤول بقصر الإليزيه بأن السفير الفرنسي لدى أستراليا سوف يعود إلى كانبيرا في موعد لم يتم تحديده بعد.

وأضاف المسؤول، الذى تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، وفقا للبروتوكول، أن فرنسا تسعى إلى إقامة شراكات جديدة مع دول أخرى في المحيط الهادئ، مشيرا إلى الهند وتايلاند وإندونيسيا وفيتنام وسنغافورة.

وأوضح المسؤول أيضا أن الاتفاقية الموقعة أمس الثلاثاء بين اليونان وفرنسا لا تهدف إلى إرسال إشارة إلى تركيا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.