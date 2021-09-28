روسيا.. تسجيل 852 حالة وفاة و21559 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

سجلت روسيا زيادة غير مسبوقة جديدة في عدد الوفيات الناجمة عن وباء كورونا بواقع 852 حالة خلال الساعات الـ 24 الماضية في أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة في 2 مارس 2020، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 205 آلاف و531 حالة.



وذكر مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس أن عدد الاصابات اليومية شهدت انخفاضا بتسجيل 21559 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة مقارنة بيوم أمس 22236 إصابة ليصبح إجمالي عدد الحالات 7 ملايين و464 ألفا و708 إصابات، بينما تماثل 17368 مريضا للشفاء منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 6 ملايين و635 ألفا و 485 شخصا.