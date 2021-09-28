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فلسطين.. 17 وفاة و1703 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

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محمد الفلاح - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم تسجيل 17 وفاة و1703 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و2112 حالة تعافٍ خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

 

وأوضحت الكيلة - في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين - أن 7 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، و10 وفيات في الضفة والقدس.

 

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 92.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.6%،ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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