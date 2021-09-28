شكرا لقرائتكم خبر عن استبداد الحوثيين باليمن.. استبدال الرواتب بـ “مكرمة عبد الملك الحوثي” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات

في تطور جديد لانتهاكات مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن، أقدمت المليشيا على محاولات تكشف عن نواياها في فرض صفة الصفوة أو السلالة المقدسة على الشعب اليمني.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام يمنية، فقد ألغت المليشيا المتمردة كلمة “الراتب” من كافة السجلات المالية للدولة.

وقامت المليشيا باستبدالها، بـ ” مكرمة عبدالملك الحوثي” في كشوفات صرف الراتب الذي تصرفه.

ونقلت وكالة 2 ديسمبر عن مصادر مطلعة أن الميليشيا أزالت كلمة الراتب من الكشف الذي تصرف فيه نصف الراتب 3 مرات في السنة واستبدلتها بعبارة” مكرمة السيد عبدالملك الحوثي”.

وأضافت أن الميليشيا تتعامل مع الموظف وكأنها أعطته ذلك تفضلا منها ويجب عليه شكرها، في حين أنها تأكل حقوقه كاملة وما يجب عليه هو الخضوع لها.

ونقلت أيضا عن مسؤولين حقوقيين، أن ما تقوم به الميليشيا من ممارسات إذلال لنحو مليون موظف تحت سيطرتها من إجمالي موظفي القطاع العام في اليمن البالغ عددهم 1.2 مليون موظف يعد جريمة يجب أن يتفاعل معها المجتمع الدولي.

ونوهت المصادر أن هذا العمل الذي تقوم به الميليشيا الحوثية، تحاول من خلاله تغذية عقول الناس بأنها الصفوة التي لا يليق الحكم إلا بها وأن العامة عبيد يجب أن يخضعوا لها.