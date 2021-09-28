شكرا لقرائتكم خبر عن 80 كيلو يومياً.. تهريب 267 طناً من الذهب بدولة عربية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

في عملية تهريب مستمرة امتدت ما يقارب 7 سنوات، تم تهريب حوالي267 طنا من الذهب السوداني، بحسب تقرير أعده فريق من الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا.

وأفاد التقرير أنه جرى تهريب هذه الكمية خلال الفترة بين 2013 و2018، لكمية بلغت 267 طنا، بواقع 80 كيلو جرام يوميا، وأنه يوجد فرق 13.5 مليار دولار، بين معلومات الحكومة السودانية والدول التي استوردت الذهب والنفط.

ونوه التقرير أن التدفقات غير المشروعة تكلف السودان 5.4 مليار دولار، فيما بلغت فجوة المعاملات التجارية العالمية للسودان خلال الأعوام 2012 – 2018، 30.9 بليون دولار، وهو مبلغ يمثل 50% من إجمالي تجارة البلاد.

وكانت ورشة عن التدفقات المالية غير المشروعة، قد عقدت في 7 يوليو الماضي، والتي أكد فيها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك التزام الحكومة بمتابعة ومراجعة هذه التدفقات.