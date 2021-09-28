شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع جندي باكستاني بنيران عناصر إرهابية من داخل إيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي جندي باكستاني مصرعه فيما أصيب آخر جراء هجوم نفذته عناصر إرهابية من داخل الأراضي الإيرانية على نقطة قوات حرس الحدود الباكستانية.

وأوضح بيان للجيش الباكستاني أن عناصر إرهابية أطلقت النار أمس من داخل إيران على نقطة حدودية باكستانية بالأسلحة الخفيفة مما أدى إلى مصرع جندي باكستاني وإصابة آخر بجروح.

ويأتي هذا التطور بعد يومين من كشف السلطات الباكستانية عن تورط إرهابي إيراني بتدبير تفجير استهدف سيارة تقل عمال صينيين بالقرب من مدينة جوادر الباكستانية الشهر الماضي أسفر عن مقتل أربعة أطفال.