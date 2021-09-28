شكرا لقرائتكم خبر عن سنغافورة تسجل ارتفاعا يوميا قياسيا لإصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة في سنغافورة ارتفاعا يوميا قياسيا فى حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا، إذ تجاوزت 2200 إصابة جديدة بالفيروس اليوم الثلاثاء وخمس حالات وفاة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات خلال شهر سبتمبر الجاري إلى 30 حالة وفاة، وهي أعلى حصيلة شهرية يتم تسجيلها.

وبهذه الحصيلة الجديدة البالغة 2236 إصابة ترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 90 ألف إصابة. وتأتي هذه الحصيلة القياسية بعد يوم من دخول قيود أكثر صرامة حيز التنفيذ، ومن بينها قصر تناول الطعام في المطاعم على شخصين لكل مائدة وتوجيه النصح للمواطنين بالعمل من المنزل.