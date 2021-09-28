انت الان تتابع خبر هبوط خام 'برنت' بعد تجاوزه الـ80 دولاراً للبرميل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - هبط خام "برنت" بعد أن تجاوز الـ80 دولاراً للبرميل للمرة الأولى في نحو ثلاث سنوات تقريباً، إذ فقدت موجة صعود استمرت خمسة أيام زخمها متأثرة ببيع المستثمرين الخام طمعا بالأرباح.
وشهدت الأسعار القياسية للخام نشاطا مفاجئاً، فيما ينمو الطلب على الوقود، ويتوقع المتعاملون أن تقرر دول رئيسية منتجة إبقاء الإمدادات شحيحة حين تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع المقبل.
وهبط خام "برنت" 44 سنتاً أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 79.09 دولار للبرميل، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2018 مسجلا 80.75 دولار.
وهبط خام "برنت" 44 سنتاً أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 79.09 دولار للبرميل، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2018 مسجلا 80.75 دولار.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتاً أو ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 75.29 دولار للبرميل، بعد أن بلغ أعلى مستوى في الجلسة عند 76.67 دولار وهو الأعلى منذ يوليو.