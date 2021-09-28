هبوط خام 'برنت' بعد تجاوزه الـ80 دولاراً للبرميل

وشهدت الأسعار القياسية للخام نشاطا مفاجئاً، فيما ينمو الطلب على الوقود، ويتوقع المتعاملون أن تقرر دول رئيسية منتجة إبقاء الإمدادات شحيحة حين تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع المقبل.وهبط خام "برنت" 44 سنتاً أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 79.09 دولار للبرميل، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2018 مسجلا 80.75 دولار.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتاً أو ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 75.29 دولار للبرميل، بعد أن بلغ أعلى مستوى في الجلسة عند 76.67 دولار وهو الأعلى منذ يوليو.