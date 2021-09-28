شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فلسطين.. 17 وفاة و1703 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم تسجيل 17 وفاة و1703 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و2112 حالة تعافٍ خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.



وأوضحت الكيلة - في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين - أن 7 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، و10 وفيات في الضفة والقدس.

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 92.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.6%،ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.