رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يعزون ملك المغرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات برقية تعزية إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس في وفاة الأميرة للا مليكة.



كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الملك محمد السادس.

وكان المغاربة وعلى رأسهم الملك محمد السادس، فُجعوا بوفاة الأميرة للا مليكة، عمة العاهل المغربي.

وفي بيان مقتضب نعى بيان لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بالمملكة الأميرة للا مليكة عمة الملك محمد السادس.

ولم يذكر بيان الوزارة تفاصيل إضافية عن الوفاة، لكن وسائل إعلام محلية قالت إن الأميرة توفيت عن عمر 88 عاما.

وللا مليكة ابنة الملك الراحل محمد الخامس، كانت تشغل منصب رئيسة الهلال الأحمر.

وقضت الراحلة جزءا كبيرا من حياتها بمدينة الصخيرات، حيث كانت تقيم بالإقامة الأميرية، إلى أن فارقت الحياة صبيحة اليوم.