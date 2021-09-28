ولي عهد أبوظبي يعزي هاتفياً ملك المغرب بوفاة الأميرة للا مليكة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اتصالاً هاتفياً مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، قدم خلاله تعازيه وصادق مواساته في وفاة عمته الأميرة للا مليكة.



كما قدم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التعازي إلى الأسرة الملكية في المغرب، سائلاً المولى تعالى أن "يتقبل الفقيدة بواسع رحمة ومغفرته ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان".

من جانبه، أعرب ملك المغرب عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لما أبداه من مشاعر أخوية صادقة تجاه مصاب الأسرة الملكية، متمنياً له دوام الصحة والعافية والعمر المديد.

وكان المغاربة وعلى رأسهم الملك محمد السادس، فُجعوا بوفاة الأميرة للا مليكة، عمة العاهل المغربي.