مقتل 5 من ضباط المخابرات السودانية وضبط 11 إرهابياً أجنبياً في مداهمة بالخرطوم

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن جهاز المخابرات العامة في السودان، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 5 من عناصره أثناء مداهمة خلية إرهابية تتبع لتنظيم ”داعش“ في العاصمة الخرطوم.

وقال جهاز المخابرات العامة السوداني، في بيان له نقلته وسائل إعلامية، إنه ”احتسب خمسة شهداء من منسوبيه، ضابطين وثلاثة ضباط صف، وأصيب ضابط بجروح، خلال مداهمة خلية تتبع لداعش، حيث قامت المجموعة الإرهابية في جبرة مربع (14) بإطلاق الرصاص على القوة المنفذة“.

وأضاف البيان أن العملية أسفرت عن ”القبض على 11 من الخلية الإرهابية ومن جنسيات مختلفة“، مؤكداً أن ”مجموعة مكونة من 4 إرهابيين أجانب لاذت بالفرار، وجارية مطاردتهم للقبض عليهم“.

وأشار الجهاز في بيانه إلى أنه تم العثور في مقر إقامة الخلية على "خريطة لمنطقة البجراوية الأثرية شمال البلاد“.