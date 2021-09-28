شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: تنمية سيناء تقضى على آمال جماعات الإرهاب بالبقاء بأرض الفيروز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، الأضخم من نوعها على مستوى العالم، والتى سيتم نقل مياهها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم فى استصلاح 470 ألف فدان، مضيفا أن تنمية سيناء تقضي على آمال الجماعات الإرهابية للبقاء في أرض الفيروز.

وأضاف نقيب الإعلاميين، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية سيناء، وهو ما جاء بإعلان الرئيس السيسي إطلاق المشروع القومي المتكامل لحماية وتنمية سيناء، رغم ما تخوضه مصر من حرب ضد الإرهاب.

وأشاد طارق سعدة نقيب الإعلاميين بما قاله الرئيس السيسي أثناء افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر "أن البلاد لا تقام بالدلع ولا البطبطة وإنما بالجدية والعمل والانضباط والالتزام"، مطالبا بإبراز الجهود التي تبذلها الدولة من بناء مشروعات قومية، ومن أهمها المشروعات التنموية فى سيناء بتكلفة تتجاوز الـ 700 مليار جنيه لتكون شرايين الحياة التي تربط سيناء بباقى الوطن.

وذكر طارق سعدة نقيب الإعلاميين، أن الرئيس السيسي يؤكد كل يوم أنه بالفعل قائد حكيم ورشيد تحمل المسؤلية التى كلفه بها الشعب بكل أمانة وصدق، واستطاع خلال سنوات قليلة أن يعيد لمصر مكانتها كقائدة للمنطقة العربية والقارة السمراء.