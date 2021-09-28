بالصور.. صلاة التجنيز على الأنبا هدرا بكاتدرائية أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

أدى الأباء والكهنة بكاتدرائية أسوان صلاة التجنيز على جثمان الأنبا هدرا مطران أسوان والذي وافته المنية أمس الإثنين.

كان الآلاف من المسيحيين احتشدوا أمام كتدرائية أسوان لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه.

وأكد مصدر بكاتدرائية أسوان أنه فور انتهاء الصلاة سيسمح للمواطنين بالدخول فرادى وإلقاء نظرة الوداع على جثمان الأنبا هدرا.

وكان ٤٧ من أعضاء المجمع المقدس شاركوا ظهر اليوم الثلاثاء في صلوات تجنيز الأنبا هدرا مطران أسوان ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، الذي وافته المنية عن عمر بلغ ٨١ سنة، بعد أن رعى إيبارشية أسوان لمدة تجاوزت ٤٦ سنة.

أقيمت صلوات التجنيز بحضور البابا تواضروس الثاني في الكنيسة الكبرى في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، في الثانية عشرة منتصف ظهر اليوم الثلاثاء.