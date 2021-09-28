إزالة 22 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

شنت رئاسة مركز ومدينة القرنة غربي الأقصر، حملة إزالات مكبرة، اليوم الثلاثاء، بقيادة العميد علاء عبد الجابر رئيس المركز وبالتنسيق مع مركز شرطة القرنة.

أسفرت الحملة عن تنفيذ عدد 20 حالة تعدي منها 15 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 900 متر تقريبًا وعدد 5 حالات مباني بمساحة 650 مترًا.

في سياق متصل، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بناحيتي النمسا والكيمان.

وأسفرت مجهودات الحملة عن إزالة زراعات وأسوار ومباني في المهد لحالتي تعدي علي أراضي أملاك الدولة في محيط 70 فدانًا وقيراطًا بناحية حاجر النمسا والكيمان.

جاء ذلك في إطار تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن ببدء تنفيذ الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أراض أملاك الدولة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أراضي الدولة بجميع جهات الولاية.