العراق: إحباط محاولة تهريب مواد متفجرة من سوريا

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، أمس، عن إحباط محاولة تهريب مواد متفجرة من سوريا إلى الأراضي العراقية.

وقالت الخلية في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية «واع»، إن «القوات الأمنية في الفرقة الـ15 بالجيش، تمكنت من منع محاولة لإدخال 18 كيساً زنة 500 كيلو غرام مملؤة بمادة TNT إلى الأراضي العراقية قادمة من سوريا».

وأوضحت الخلية أن القوات الأمنية تمكنت من إحباط عملية التهريب بعد حصولها على معلومات استخباراتية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب.

وأضافت أن «عملية ضبط هذه المواد تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص، والمتابعة بواسطة كاميرات حرارية عبر الحدود العراقية السورية».

وفي التفاصيل، أكدت الخلية رصد مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة، وهم يحاولون إدخال هذه المواد المتفجرة، عن طريق قرية «نعيم» المحاذية للشريط الحدودي.

وتابعت أنهم «قاموا بإفراغ الأكياس هناك، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً».

وفي سياق آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني أمس، مقتل أحد عناصر «داعش» برصاص الشرطة في منطقة «مكيشيفة» شمالي بغداد.

وذكرت الخلية في بيان صحفي اليوم، أن «قوات الشرطة الاتحادية تمكنت من قتل أحد عناصر داعش الإرهابية بعد أن قامت بإطلاق النار على مجموعة مكونة من ثلاثة عناصر وهم يحاولون فتح أحد المحلات على الشارع العام في منطقة القادرية بناحية مكيشيفة شمالي بغداد». وأوضحت الخلية أن اشتباكات اندلعت بين قوات الشرطة وعناصر التنظيم أسفرت أيضاً عن إصابة أحد عناصر الشرطة بجروح.