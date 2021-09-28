رئيس الوزراء اليمني: لا مجال إلا الانتصار

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

شدد رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، على أهمية توحيد الصفوف في المعركة ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية، مؤكداً أنه لا مجال إلا الانتصار في هذه المعركة المصيرية.

جاء ذلك، خلال ترؤسه في مدينة عتق، اجتماعاً للسلطة المحلية والتنفيذية والقيادات العسكرية والأمنية في محافظة شبوة، لمناقشة احتياجات الانتصار في المعركة ضد ميليشيات الحوثي.

واستعرض الاجتماع، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أمس، أولويات الدعم والإسناد الحكومي للمعركة في أطراف شبوة، ضمن الأولويات القصوى لدعم مختلف الجبهات وبالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية حتى تحقيق الانتصار في المعركة المصيرية والوجودية لليمن والمنطقة.