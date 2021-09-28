الإصابة بـ"الإنفلونزا وكورونا" معاً.. ماذا يحدث في جسمك عندئذ؟

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 21:23
عربي ودولي
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بدأنا رسمياً في فصل الخريف وبدأ معه الاعتدال في الجو إلى حد ما، إلا أن الكثيرين يتعرضون لنزلات البرد في فترات تغيير الفصول. وبزمن كورونا، يراود الكثيرين هاجس الإصابة بالفيروس المستجد، وقد يختلط الأمر وتختلط الأعراض، ويصبح المريض لا يعرف ما إذا كان مصاباً بالإنفلونزا أم بكوفيد-19.
وقد شرح الأطباء مراراً وتكراراً الفرق بين أعراض المرضين. لكن يبقى السؤال الأهم: ماذا لو أُصبت بالإنفلونزا وبفيروس كورونا في آن واحد؟ ماذا يحدث في جسمك عندئذ؟.
وقال الدكتور أدريان بوروز، طبيب الأسرة في فلوريدا، "يمكنك بالتأكيد أن تصاب بالإنفلونزا وفيروس كورونا في نفس الوقت، مما قد يكون كارثيًا على جهاز المناعة لديك"، وفق ما نقله موقع العربية عن شبكة "سي إن إن".
من جهتها، قالت عالمة الأوبئة الدكتورة سيما ياسمين، مديرة مبادرة التواصل الصحي في ستانفورد، إن الإصابة بأحدهما قد تجعلك أكثر عرضة للإصابة بالآخر.
وأضافت "بمجرد إصابتك بالإنفلونزا وبعض فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى، فإنها تضعف جسمك.. فتنخفض دفاعاتك، وهذا يجعلك عرضة للإصابة بعدوى ثانية".
وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC الأميركية، فإن كلاً من فيروس كورونا والإنفلونزا بمفردهما يمكن أن يهاجما الرئتين، مما قد يتسبب في التهاب رئوي أو سوائل في الرئتين أو فشل تنفسي.
ويمكن أن يتسبب كل مرض أيضًا في تعفن الدم وإصابة القلب والتهاب القلب أو الدماغ أو أنسجة العضلات.
وقال الدكتور مايكل ماثي، أستاذ الطب وأخصائي الرعاية الحرجة في جامعة كاليفورنيا الأميركية، إن الإصابة بالمرضين في وقت واحد "من شأنها أن تزيد من مخاطر الآثار طويلة المدى لأجهزة الجسم لكن من السابق لأوانه معرفة مدى سوء هذه الضربة المزدوجة بالضبط، مقارنة بامتلاك كل فيروس بمفرده".
ويوضح ماثي أنه ليس هناك الكثير من البيانات حتى الآن عن الأشخاص الذين أصيبوا بالمرضين في نفس الوقت.
وتابع، إن احتمال الإصابة بالالتهاب الرئوي سيكون أكبر إذا أصيب الجسم بالإنفلونزا وفيروس كورونا معاً، مضيفاً أن "الفيروسين معاً يمكن بالتأكيد أن يكونا أكثر ضرراً للرئتين ويسببا مزيداً من الفشل التنفسي".
ولا يعني فشل الجهاز التنفسي بالضرورة توقف رئتيك عن العمل، بل يعني أن الرئتين لا تستطيعان الحصول على ما يكفي من الأكسجين في الدم.
وقال الدكتور ليونارد ميرميل، المدير الطبي لقسم علم الأوبئة ومكافحة العدوى في مستشفى "رود آيلاند" إن "أعراض الإنفلونزا وفيروس كورونا متشابهة إلى حد كبير، لذلك من الصعب التمييز بين الاثنين".
المصدر: الاتحاد - أبوظبي