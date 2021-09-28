سر اصطحاب بوتين مترجمة حسناء خلال لقائه ترامب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشفت مسؤولة سابقة بالبيت الأبيض عن تعليق مستشارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حول المترجمة التي رافقت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة الرئيسين في اليابان.

وقالت ستيفاني غريشام الرئيسة السابقة لمكتب ترامب الإعلامي، في مذكراتها التي تناولت تفاصيل القمة الأمريكية الروسية في مدينة أوساكا اليابانية أواخر يونيو 2019: “عندما بدأ اللقاء انحنت المستشارة فيونا هيل نحوي وسألتني عما إذا كنت لاحظت مترجمة بوتين، السمراء الجذابة ذات الشعر الداكن الطويل، والوجه الحسن، والقدّ الميّاس [القوام المائل]”.

وأضافت: “ثم قالت لي إنها تشتبه بأن بوتين اختار هذه المرأة خصيصا لكي يشتت انتباه رئيسنا”.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تعليق على مذكرات غريشام، أن بوتين لا علاقة له باختيار المترجمين، موضحا أن اختيارهم من صلاحيات وزارة الخارجية بناء على طلب من إدارة شؤون الكرملين.

وسيصدر كتاب غريشام “الآن سأجيب عن أسئلتكم”: ما رأيته في البيت الأبيض في عهد ترامب” في 5 أكتوبر المقبل.

وفيه تتحدث الموظفة السابقة غريشام عن عملها في البيت الأبيض مع ترامب، وزوجته ميلانيا ترامب.

وبحسب صحيفة “واشنطن بوست”، التي نشرت مقتطفات من الكتاب، فإنه “لا يُعرف الكثير عن لقاء ترامب وبوتين، على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية، عام 2019”.

وقالت غريشام في كتابها، إنها رأت الرئيس الأمريكي يقترب من بوتين في ذلك اليوم، ويقول لهك

“سأكون أكثر صرامة معك لبضع دقائق، لكن هذا للكاميرات، وبمجرد مغادرتهم، سنتحدث، أتفهمني”.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم ترامب، ليز هاريننغتون، إن كتاب السكرتيرة الصحفية السابقة للرئيس السابق هو “محاولة أخرى مثيرة للشفقة للاستفادة من سلطة الرئيس وبيع الأكاذيب عن عائلة ترامب”؛ واصفة غريشام بـ “موظفة سابقة غاضبة”.