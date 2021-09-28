شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة العشرات من مليشيا الحوثي الإرهابية في معارك جنوبي «مأرب» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
كشف مصدر عسكري رفيع المستوى عن خوض الجيش اليمني والمقاومة الشعبية معارك متواصلة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية ، المدعومة من إيران في مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مارب.
وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن المعارك التي دارت خلال الـ24 ساعة الماضية أسفرت عن سقوط العشرات من المليشيا الحوثية بين قتيل وجريح وأسير، إضافة إلى تدمير أطقم وآليات قتالية تابعة لها بقصف مدفعي لقوات الجيش وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية.
وأضاف المصدر أن المعارك ما تزال مستمرة حتى الآن وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيا الإيرانية.
وأشار إلى أن العديد من الجثث الحوثية ما تزال متناثرة في الجبال والشعاب التي دارت فيها المعارك بعد أن تركها مشرفو المليشيا ولاذوا بالفرار.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة العشرات من مليشيا الحوثي الإرهابية في معارك جنوبي «مأرب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.