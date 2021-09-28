شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار بمئات الملايين.. إعلان «لا بالما» الإسبانية منطقة منكوبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الإسبانية اليوم الثلاثاء جزيرة لا بالما البركانية التي تقع في المحيط الأطلسي التابعة لها كمنطقة منكوبة بسبب الحمم البركانية.

وذكرت محطة "أر تي في إي" الحكومية أن الحكومة في مدريد قدمت في الوقت ذاته 5ر10 مليون يورو (3ر12 مليون دولار) كمساعدات طارئة للمتضررين في جزيرة الكناري.

يأتي ذلك لتمويل 107 شقق والنفقات الأكثر إلحاحا للأشخاص الذين تعرضت منازلهم للتدمير بسبب الحمم البركانية.

وتعرض 600 مبنى للاحتراق وسوي بالأرض حتى الآن بسبب تدفق الحمم الحارقة. وانخفض عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بشكل طفيف ليصل إلى 5600 شخص بعد السماح لبعض السكان بالعودة إلى منازلهم. وبحسب تقديرات الحكومة الإقليمية، فإن الأضرار تصل إلى عدة مئات الملايين من اليورو.