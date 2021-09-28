مشروب فعال لخسارة الوزن... جربيه!

يحتوي شاي الأناناس على العديد من الفوائد الغذائية مثل فيتامين C، والكربوهيدرات والكالسيوم والحديد وفيتامين ب 6، والمغنيسيوم والمنغنيز والعديد من الفيتامينات والمعادن الأخرى، بالإضافة إلى خلوه من السعرات الحرارية.أما طريقة تحضير الشاي فتتم من خلال تقشير ثمرة الأناناس، ثم اسكبي ليتر من الماء في وعاء وأضيفي إليه قشر الأناناس، ثم ضعي الوعاء على النار حتى يغلي واتركيه على نار هادئة وذلك لمدة 30 دقيقة، ولا بد من القيام بوخز القشر بواسطة شوكة كل 5 دقائق، للتأكد من طهيها جيداً وإفراغ الماء الموجود داخل القشرة، ثم صفي الماء واتركيه يبرد قليلاً واشربيه ويمكنك حفظ الكمية المتبقية في الثلاجة.

ولكي تحصلي على أفضل النتائج، إشربي 3 أكواب من هذا الشاي يومياً، وكذلك يمكن زيادة الكمية ليصبح المشروب بديلاً للماء يومين في الأسبوع فقط، يساعدك ذلك على نقص الوزن بشكل أسرع إذا ما تم اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة.

