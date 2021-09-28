"طيران الإمارات" تستأنف خدمتها إلى "غاتويك"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت طيران الإمارات أنها ستستأنف خدمتها إلى مطار لندن غاتويك، من 10 ديسمبر المقبل، استجابة لتخفيف قيود السفر الدولية وزيادة الطلب.



وأفادت الناقلة في بيان، بأنها ستشغّل رحلة يومية إلى بوابتها الثانية في لندن بطائرة " بوينغ 777-300ER " بتقسيم الدرجات الثلاث : أولى وأعمال وسياحية .

وستغادر الرحلة "ئي كيه 015" مطار دبي الدولي في الساعة 7:40 صباحاً وتصل إلى مطار لندن غاتويك في الساعة 11:40 صباحاً، بينما تغادر رحلة العودة "ئي كيه 016" مطار لندن غاتويك في الساعة 1:35 بعد الظهر وتصل إلى دبي في الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

وسيؤدي استئناف الرحلات إلى مطار لندن غاتويك في ديسمبر إلى إعادة عمليات طيران الإمارات في المملكة المتحدة إلى ست بوابات : لندن هيثرو ست رحلات يوميا بطائرات A380 مانشستر رحلتان يوميا بطائرات A380 برمنغهام عشر رحلات أسبوعيا غلاسكو رحلة يومية ونيوكاسل أربع رحلات أسبوعيا.

وستوفر مع نهاية ديسمبر المقبل طيران الإمارات 84 رحلة أسبوعيا إلى المملكة المتحدة ما سيسهل على العملاء في الوصول إلى شبكة الناقلة العالمية المتنامية التي تغطي الآن أكثر من 120 وجهة أي نحو 90 بالمائة من شبكتها ما قبل الجائحة، ويقدم للمسافرين من مختلف دول العالم خيارات أوسع لزيارة المملكة المتحدة.

وقال عدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات " إن مطار غاتويك وجهة مهمة لنا ونحن سعداء باستئناف رحلاتنا ونتطلع إلى الترحيب بعملائنا مرة أخرى على رحلاتنا حيث سنقدم مزيدا من الخيارات للأفراد والشركات للتواصل مع شبكتنا العالمية المتنامية باستمرار".

من جانبه رحب رئيس علاقات الطيران في مطار غاتويك ستيفن كينغ بقرار طيران الإمارات العودة إلى غاتويك في ديسمبر المقبل، لافتا إلى أن طيران الإمارات تحظى بشعبية كبيرة في أوساط المسافرين من وإلى غاتويك ".