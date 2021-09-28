الإمارات والمغرب يبحثان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات كافة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحثت الإمارات والمغرب، الثلاثاء، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات كافة، خاصة في المجال العسكري والدفاعي.



جاء ذلك خلال استقبال محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي، بمكتبه اليوم، الفريق أول بلخير الفاروق المفتش العام للجيش المغربي، والوفد المرافق له، الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية للإمارات.

وأكد البواردي، خلال اللقاء، على متانة وعمق وتميز العلاقات مع المغرب الشقيق القائمة على البعد التاريخي والمصالح الأخوية المتبادلة والشراكات العسكرية والاقتصادية والتنموية، التي تخدم التنمية الشاملة في كلا البلدين، فضلاً عن تعاونهما في القضايا التي تهم المنطقة العربية.

ورحب البواردي بالمفتش العام للجيش المغربي، والوفد المرافق له، معرباً عن سعادته بتطور مسار العلاقات الأخوية، التي تجمع البلدين.

وأوضح أن هذا يأتي في ظل اهتمام وحرص الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية على دعم جهود المغرب في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية الثنائية التاريخية والاستراتيجية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين.

إضافة إلى "سعيهما لتطوير التعاون في المجالات كافة، خاصة في المجال العسكري والدفاعي".

كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، أعرب المفتش العام للجيش المغربي، عن سعادته بزيارة الإمارات، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز علاقاتها الأخوية مع الإمارات، لما فيه خير وصالح البلدين الشقيقين.

وأعرب عن تقديره للدور الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات في دعم القضايا العربية والمحافظة على أمن واستقرار وهوية المنطقة.

وأشاد المفتش العام للجيش المغربي، خلال اللقاء، بالعلاقات بين البلدين ووصفها بالعميقة والمتجذرة.

كما أشاد بالأدوار الرائدة والمشرفة التي ظلت تضطلع بها الإمارات في المنطقة والإقليم ودعمها ومساندتها للمغرب في مختلف المجالات.

ونوه بمبادرات الإمارات الإنسانية العاجلة والإمدادات الطبية لدعم جهود المؤسسات في كل البلدان في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا".

كما استقبل الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، المفتش العام للجيش المغربي، ورحب به واستعرض معه علاقات التعاون الأخوية القائمة بين الإمارات والمغرب وسبل تعزيزها.

وبحث الجانبان التطورات التي تشهدها علاقات البلدين على مختلف الصعد، خاصة ما يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين الشقيقين.

جاء اللقاء في إطار التشاور والتنسيق المستمرين بين الأشقاء والذي يدعم التواصل بين البلدين ويؤسس لعلاقات متطورة في مجالات التعاون العسكري.

وفي إطار زيارته الرسمية للإمارات، استقبل اللواء الركن صالح بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الإماراتية، بمكتبه الفريق أول بلخير الفاروق المفتش العام للجيش المغربي والوفد المرافق له.

ويأتي اللقاء في إطار التشاور والتنسيق المستمرين بين الأشقاء بما يدعم التواصل بين البلدين ويؤسس لعلاقات متطورة في مجالات التعاون العسكري.

ورحب اللواء الركن صالح بن مجرن العامري بالمفتش العام للجيش المغربي والوفد المرافق له، معرباً عن سعادته بتطور مسار العلاقات الأخوية، التي تجمع البلدين.

وأكد قائد العمليات المشتركة عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين الإمارات والمغرب والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية التعاون المشترك في المجالات كافة في ظل دعم ورعاية قيادتي البلدين الشقيقين.

وأكد الجانبان خلال اللقاء، على عمق العلاقات الثنائية، ومستوى التنسيق المشترك بين البلدين في الشؤون العسكرية والدفاعية، والتي تسهم في تعزيز التعاون والعمل المشترك بينهما لما فيه مصلحة البلدين.