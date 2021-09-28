الجزائر تبدأ في إنتاج لقاح سينوفاك للوقاية من فيروس كورونا بالشراكة مع الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تبدأ الجزائر، الأربعاء، في إنتاج لقاح سينوفاك للوقاية من فيروس كورونا بالشراكة مع الصين لتلبية الطلب المحلي وتصدير الفائض.



وبحسب مكتب رئيس الوزراء الجزائري قدرت الحكومة الطاقة الإنتاجية بمليون جرعة في أكتوبر/ تشرين الأول ومليونين في نوفمبر/ تشرين الثاني و3 ملايين في ديسمبر/ كانون الأول، على أن تصل إلى 5 ملايين جرعة شهريا اعتبارا من يناير/ كانون الثاني.

كانت الجزائر تستورد اللقاحات، وخاصة سينوفاك، منذ أن بدأت الجائحة في مارس/ آذار 2020.

وتستهدف الحكومة تطعيم 70% من السكان البالغ عددهم 45 مليون نسمة.

وسيتم إنتاج لقاح سينوفاك بمدينة قسنطينة في شرق البلاد بالتعاون مع شركة صيدال الحكومية لصناعة الأدوية.